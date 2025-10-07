Россия в ближайшее время отменит визы с тремя странами
Редакция сайта ТАСС
11:49
обновлено 12:07
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Введение безвизового режима между Россией и Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией планируется в ближайшее время, говорится в материалах к стратегической сессии по развитию туризма в РФ.
Читайте также
Путешествия без проблем. Куда россияне могут поехать отдохнуть без визы в 2025 году
"Планы и целевые показатели на будущее. <…> Достижение безвизового режима с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией в ближайшее время", - отмечается в материалах.
Упрощение визового режима с рядом стран позволило привлечь дополнительно 2 млн иностранных туристов. К 2030 году планируется увеличить число туристических поездок иностранцев в Россию на 11 млн к текущим 5 млн, указывается в материалах.