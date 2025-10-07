Посол РФ обсудил с вице-премьером Казахстана очереди из грузовиков на границе

В ходе встречи также обсуждались вопросы подготовки 26-го заседания российско-казахстанской Межправительственной комиссии по сотрудничеству

АСТАНА, 7 октября. /ТАСС. Россия и Казахстан сделают упор на противодействие серому импорту при урегулировании вопроса со скоплением грузовиков на границе с РФ. Об этом сообщило посольство России в Казахстане по итогам встречи посла Алексея Бородавкина с заместителем премьер-министра - министром экономики республики Сериком Жумангариным.

"Отдельно были затронуты вопросы комплексного урегулирования ситуации со скоплением грузовиков, ожидающих въезда в Российскую Федерацию вблизи пограничных пунктов пропуска, с упором на необходимость совместного противодействия серому импорту", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

В ходе встречи также обсуждались вопросы подготовки 26-го заседания российско-казахстанской Межправительственной комиссии по сотрудничеству.

В сентябре на казахстанской стороне скопились грузовики, ожидающие въезда в Россию, впоследствии очередь исчезла.

В Федеральной таможенной службе РФ подчеркнули, что ввоз товаров по серым схемам приводит к потерям российского бюджета.