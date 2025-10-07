Орешкин позитивно оценил шутку Путина про название "Орешника"

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что позитивно оценил шутку президента РФ Владимира Путина касательно названия ракетного комплекса "Орешник", в которой была упомянута и его фамилия.

Выступая на пленарной сессии клуба "Валдай" глава государства отметил, что у РФ появилось много современных высокотехнологичных систем оружия. Тогда Путин сказал: "Взять тот же "Орешник". Не Орешкин, а "Орешник".

На пресс-подходе по итогам экспертного созыва открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" один из журналистов спросил Орешкина, как он оценил такую шутку президента. "Позитивно", - ответил он с улыбкой.