ГД поддержала законопроект об отмене испытаний при поступлении на службу в полицию

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, отменяющий испытания при поступлении на службу в органы внутренних дел.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом в октябре 2024 года. Изменения предлагается внести в закон "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Согласно статье 24 указанного закона, для поступившего на службу в органы внутренних дел устанавливается испытание на срок от 2 до 6 месяцев с целью проверки уровня его подготовки и соответствия должности. Как отмечается в пояснительной записке, данная процедура негативно отражается на процессе комплектования органов внутренних дел. В связи с необходимостью ускорения комплектования территориальных органов МВД, в том числе дислоцированных в приграничных с Украиной регионах, законопроектом предлагается признать утратившей силу данную статью.

При этом предлагается установить, что новый сотрудник полиции наряду с выполнениями служебных обязанностей будет должен проходить индивидуальное обучение по месту службы под руководством непосредственного начальника и наставника из числа опытных сотрудников. Порядок организации обучения, изучения его личных качеств, сроки обучения, порядок оценки будет установлен МВД России.

Также предлагается изменить срок, на который может заключаться срочный контракт с сотрудником, впервые поступившим на службу в полицию. Сейчас контракт заключается на 4 года, законопроектом предлагается установить срок от 1 до 5 лет. Как отмечают авторы, это позволит упростить процедуру увольнения сотрудника, принятого на службу без испытания, если за год будет установлено, что он не подходит по своим личным и деловым качествам для службы.