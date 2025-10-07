Патрушев: Запад использует экологическую повестку для сдерживания РФ в Арктике

Помощник российского лидера указал, что Москву все чаще критикуют за экологическое состояние арктических территорий

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Запад использует экологическую проблематику для продвижения собственных коммерческих интересов и сдерживания России в Арктике. Об этом заявил помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии РФ.

Патрушев указал, что Россию все чаще критикуют за экологическое состояние арктических территорий, якобы существенно ухудшающееся вследствие активной хозяйственной деятельности.

"Фактически экологическая проблематика стала для западных стран инструментом для продвижения собственных коммерческих интересов и сдерживания деятельности России в Арктике", - подчеркнул он.

В связи с этим на повестке заседания совета будет обсуждаться актуальный и важный вопрос, связанный с защитой природной среды Арктической зоны России с учетом развития Трансарктического транспортного коридора и промышленного освоения минерально-сырьевых ресурсов Заполярья, резюмировал помощник президента.