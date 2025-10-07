Патрушев: Россия при освоении Арктики стремится к сохранению экосистемы

Проект по развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора должен обобщить разрозненные мероприятия по обеспечению экологического благополучия региона и обеспечить их взаимосвязанную реализацию, отметил помощник президента России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Одной из ключевых целей политики России в Арктической зоне является обеспечение баланса между освоением территорий и сохранением арктической экосистемы. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

"Одной из ключевых целей политики России в высоких широтах является обеспечение баланса между освоением на качественно новом уровне арктических территорий и сохранением хрупкой арктической экосистемы", - отметил он на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии РФ.

Поэтому, продолжил Патрушев, комплексный проект по развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора должен обобщить разрозненные в настоящее время мероприятия по обеспечению экологического благополучия региона и обеспечить их взаимосвязанную реализацию.

"При этом приоритетными должны стать работы по ликвидации объектов накопленного вреда, реабилитации арктических территорий, - указал помощник президента. - Особое внимание должно быть уделено вопросам обеспечения экологической безопасности при реализации инфраструктурных и промышленных проектов".

Не менее важно, обратил внимание глава Морской коллегии, активизировать российские научные исследования, оценивающие влияние хозяйственной деятельности на экологическое состояние Арктического региона. Патрушев попросил руководителей секций научно-экспертного совета подключиться к работе по формированию комплексного проекта и представить предложения по его наполнению.