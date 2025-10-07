В Совбезе видят необходимость адаптировать меры реагирования ОДКБ на угрозы

ОДКБ остается ключевым и единственным объединением, способным также обеспечить безопасность территорий, примыкающих к зонам коллективной ответственности, отметили участники заседания комитета по проблемам СНГ научно-экспертного совета Совбеза

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) важно иметь в арсенале меры эффективного противодействия угрозам безопасности, в том числе превентивные, считают в Совете безопасности (СБ) России.

"Подчеркнута важность укрепления координации в ОДКБ, совершенствования механизмов сотрудничества, развития взаимодействия с другими государствами и международными организациями, адаптации к динамично изменяющейся обстановке и выработки эффективных мер реагирования на имеющиеся и возникающие вызовы и угрозы в сфере безопасности, включая превентивные действия", - сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ по итогам заседания комитета по проблемам СНГ научно-экспертного совета Совбеза РФ.

По ее данным, участники заседания отметили повышение уровня и диверсификацию угроз безопасности, которым приходится противостоять ОДКБ и ее членам.

По мнению участников совещания, ОДКБ остается ключевым и - по большинству параметров - единственным межгосударственным объединением, способным обеспечить безопасность не только своих членов, но и территорий, примыкающих к зонам коллективной ответственности.

"Было констатировано, что на фоне ускорения процессов становления многополярного миропорядка ОДКБ имеет все возможности укрепить свои позиции в качестве одного из несущих элементов формирующейся комплексной архитектуры безопасности в Евразии", - отметили в пресс-службе.

Заседание прошло в день годовщины организации (7 октября отмечается 23-я годовщина создания ОДКБ) и в преддверии предстоящего в 2026 году председательства России в ОДКБ.