Небензя: РФ и страны Африки выступают с единых позиций по актуальным вопросам

Постпред России при ООН отметил, что страна продолжит поддержку в укреплении антикризисного потенциала партнеров и разрешении конфликтов, а также в других сферах

ООН, 7 октября. /ТАСС/. Россия является надежным партнером африканских стран, придерживается единой позиции с государствами континента по актуальным вопросам. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Россия является давним и надежным партнером африканских стран. Продолжим оказывать поддержку нашим друзьям в укреплении их антикризисного потенциала и разрешении конфликтов, а также в других сферах - от обеспечения продовольственной безопасности до борьбы с инфекционными заболеваниями, - сказал он на заседании Совета Безопасности по сотрудничеству ООН с региональными и субрегиональными организациями. - Россия и государства Африки выступают с единых позиций по наиболее актуальным вопросам современности, что отражается в содержании итоговых документов саммитов и министерских конференций Форума партнерства Россия - Африка".

Глава российского диппредставительства добавил, что Москва рассчитывает "обстоятельно сверить часы" с африканскими партнерами в ходе ноябрьской министерской встречи форума, которая состоится в Каире.

Ранее директор департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития РФ Павел Калмычек заявил, что Россия может в перспективе нарастить объем торговли со странами Африки в 1,5-2 раза к 2030 году. По его словам, на данный момент РФ является крупным поставщиком продовольствия и энергоресурсов на африканский рынок, однако потенциал сотрудничества значительно шире.