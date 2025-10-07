Посол Саудовской Аравии в Москве вручил замглавы МИД РФ копии верительных грамот

Стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин принял у назначенного посла Саудовской Аравии в Москве Сами Мухаммеда Ас-Садхана копии верительных грамот.

"7 октября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Вершинин принял назначенного посла Королевства Саудовская Аравия в Москве Сами Мухаммеда Ас-Садхана, который вручил копии верительных грамот", - говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-саудовских отношений, включая углубление политического диалога, наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, расширение культурно-гуманитарных связей. "Состоялся также обмен мнениями по международной и региональной проблематике с акцентом на урегулирование палестино-израильского конфликта", - добавили в российском дипведомстве.