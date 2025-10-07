В Минске одобрили протокол об участии россиян в местных выборах в Белоруссии

Аналогичную возможность ранее получили граждане республики, постоянно проживающие в России

МИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Депутаты Совета Республики Национального собрания Белоруссии одобрили протокол о внесении изменений в договор с РФ от 25 декабря 1998 года о равных правах граждан. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Протокол о внесении изменений был подписан 13 марта 2025 года в Москве. Он предусматривает, что граждане РФ, которые постоянно проживают в Белоруссии, получат право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления (МСУ). Ранее аналогичную возможность (в отношении российских органов МСУ) получили граждане Белоруссии, постоянно проживающие в России.

Кроме того, в документе приводятся в соответствие положения Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года с нормативно-правовой базой Союзного государства и законодательством о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь и Российской Федерации.

Как сообщил ранее на заседании Палаты представителей белорусского парламента первый заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Лукашевич, согласно данным министерства внутренних дел республики, в стране таким избирательным правом обладают около 100 тыс. россиян. По его словам, в 2024 году в местные советы депутатов в Белоруссии было избрано 15 граждан России. Дипломат также озвучил информацию МВД РФ, согласно которой более 25 тыс. граждан республики официально проживают на территории России.

Кроме того, на заседании во вторник депутаты Совета Республики одобрили ратификацию соглашения между Белоруссией и РФ о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции. Документ направлен на защиту граждан сторон, в том числе действующих или бывших должностных лиц, от необоснованного уголовного преследования третьими сторонами с учетом тенденции к политизации международных судебных органов и иных международных механизмов уголовной юстиции.