Песков: Путин провел совещание с членами Совбеза

Встреча прошла после возвращения президента России из Санкт-Петербурга в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, вернувшись из Санкт-Петербурга в Москву, провел оперативное совещание с членами Совбеза. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вечером по возвращении в Москву президент Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.

Он уточнил, что в совещании принимали участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента Сергей Иванов.