Путин объяснил военным, почему начал встречу в Петропавловском соборе

В соборе погребены основатели России, подчеркнул президент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал встречу с военными в Санкт-Петербурге с посещения Петропавловского собора в Петропавловской крепости - места погребения российских императоров начиная с первого, Петра I.

"Есть необходимость поговорить лично, - обратился верховный главнокомандующий к командованию армии. - Ну, и хороший повод".

"Я решил встречу сегодня начать отсюда, потому что это усыпальница тех людей, которые по сути делали современную Россию, - отметил глава государства. - И вам это будет приятно и интересно".