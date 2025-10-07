В МИД РФ заявили, что дипломаты Запада "тоскуют" по общению с Россией

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Дипломаты из западных стран "тоскуют" по общению с российской стороной. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Выступая на сессии "Протокол или креатив? Большие дебаты дипломатов" в рамках II Международного симпозиума "Создавая будущее" Биричевский согласился с тезисом, что личные переговоры и проверенные каналы остаются главными инструментами дипломатии. Он отметил, что сейчас нет кризиса классической дипломатии, и она будет существовать всегда.

"Весь глобальный Юг, Восток, да и свет, посмотрите, как на них давили после 24 февраля 2022 года, как их принуждали принимать антироссийские заявления и резолюции в ООН, но уже есть своя позиция, суверенитет у абсолютного большинства стран. Да и дипломаты Запада, они тоскуют по этому общению, по этой дипломатии, они очень хотят общаться, и они тихонечко с нами общаются", - указал Биричевский.

Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов в свою очередь отметил, что дипломатия РФ в достаточной мере жестка там, где это нужно. "В дипломатии важно не впадать ни в отчаяние, ни в эйфорию ежедневную. Есть такое у нас шутливое понятие - "стратегическое терпение", быть спокойным и упрямым. <…> У нас не кризис дипломатии классической, у нас отказ [со стороны Запада] от дипломатии как таковой", - добавил он.