Белоусов посетит объекты Минобороны РФ в Таджикистане

Также предусматривается проведение переговоров с военно-политическим руководством страны

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Таджикистан с рабочим визитом, он посетит объекты военной инфраструктуры российского ведомства на территории страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл в Душанбе (Республика Таджикистан) с рабочим визитом. Андрей Белоусов посетит объекты военной инфраструктуры Минобороны России, находящиеся на территории Таджикистана", - отметили в военном ведомстве.

Там добавили, что также предусматривается проведение переговоров с военно-политическим руководством страны.

В министерстве рассказали, что в международном аэропорту Душанбе главу российского Минобороны приветствовали министр обороны Таджикистана генерал-полковник Эмомали Собирзода и начальник Генерального штаба вооруженных сил республики генерал-лейтенант Бободжон Саидзода.