СФ обсудит ратификации соглашений о военном сотрудничестве с Кубой и Того

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании обсудит ратификации межправительственных соглашений о военном сотрудничестве с Кубой и Тоголезской Республикой. Также на повестке палаты парламента - закон, усиливающий уголовную ответственности за нарушение законодательства об иноагентах.

В рамках правительственного часа перед сенаторами выступит руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Валерий Пикалев. Он расскажет о роли ведомства в развитии экономики страны в современных условиях.

Парламентарии также планируют обсудить вопрос формирования промышленного кластера электроники и беспилотных технологий на территории Томской области с главой Минпромторга РФ Антоном Алихановым, губернатором региона Владимиром Мазуром и специальным представителем промышленных компаний-участников кластера Ольгой Усковой. В формате "Время эксперта" запланировано выступление президента Института национальной стратегии Михаила Ремизова.

О ратификациях

Верхняя палата парламента обсудит ратификацию межправительственного соглашения о военном сотрудничестве с Кубой. Документ подписан в городе Гаване 13 марта 2025 года и в городе Москве 19 марта 2025 года. Согласно сопроводительным документам, ратификация соглашения "обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества", а также будет способствовать укреплению и развитию отношений РФ и Кубы в этой сфере.

Сенаторы намерены обсудить и ратификацию межправительственного соглашения о военном сотрудничестве с Тоголезской Республикой. Документ подписан в городе Ломе 27 марта 2025 года и в городе Москве 3 апреля 2025 года. В соответствии с соглашением Россия и Того будут участвовать в военных учениях, готовить и обучать военные кадры. Как отмечается в пояснительной записке, ратификация документа будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества стран в военной области, а также обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двусторонних отношений в этой сфере.

О законах

Кроме того, в повестке Совфеда закон об усилении уголовной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах. Документом предусмотрены изменения в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Уголовная ответственность за уклонение от предоставления документов для включения в реестр иноагентов или нарушение порядка деятельности иноагента наступает после двукратного привлечения к административной ответственности. Согласно новой норме, иноагента можно будет привлечь к уголовной ответственности после его однократного привлечения к административной ответственности или в случае, если он ранее имел судимость по указанной статье УК РФ.

Также в повестке заседания закон об исключении периода специальной военной операции (СВО) из срока действия олимпиад для школьников и закон о дополнительных лицензионных требованиях для управляющих компаний.