Госдума обсудит денонсацию соглашения с США об утилизации плутония

Также парламентарии рассмотрят законопроекты о ратификации соглашения с Кувейтом о выдаче преступников и о закреплении кадров в системе здравоохранения

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмотрят законопроект о денонсации межправительственного соглашения с США об утилизации оружейного плутония, который более не используется для оборонных целей. Кроме того, парламентарии обсудят ратификацию соглашения с Кувейтом о выдаче преступников и законопроект о закреплении кадров в системе здравоохранения.

Законопроект о денонсации соглашения с США в Госдуму внесло правительство РФ. Соглашение было достигнуто в 2000 году и ратифицировано в 2011-м. Оно предусматривает утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ.

Помимо соглашения, кабмин также предлагает денонсировать все сопутствующие протоколы. Речь идет о документах, которые регулируют вопросы финансирования и гражданской ответственности за ущерб, а также фиксируют договоренности об утилизации попадающего под действие соглашения плутония путем облучения в ядерных реакторах.

В правительстве отмечали, что действие соглашения и протоколов уже было временно приостановлено указом президента РФ и отдельным федеральным законом из-за американских санкций, принятия США закона о поддержке Украины, расширения НАТО на Восток и наращивания военного присутствия США в странах Восточной Европы. Причиной приостановки действия документов также стало намерение США изменить порядок утилизации плутония без согласия России.

Вместе с тем российская сторона неоднократно подчеркивала, что соглашение будет возобновлено, как только США выполнят условия РФ - в том числе отменят санкции и закон о поддержке Украины, компенсируют понесенный РФ ущерб и сократят военную инфраструктуру в странах НАТО, которые присоединились к альянсу после 1 сентября 2000 года. Однако американская сторона так и не выполнила ни одно условие. Более того, США предприняли новые антироссийские шаги, в связи с чем соглашение и протоколы предлагается окончательно денонсировать.

Соглашение с Кувейтом

На пленарном заседании парламентарии также рассмотрят законопроект о ратификации межправительственного соглашения с Кувейтом о выдаче преступников, который кабмин РФ внес в Госдуму в конце сентября 2025 года.

Документ был подписан в Санкт-Петербурге 28 июня 2024 года. В рамках договоренностей страны обязуются выдавать друг другу по запросу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора.

Соглашение также предусматривает несколько случаев, когда в запросе на выдачу преступника может быть отказано. В частности, страна может отказать в выдаче, если преступник является ее гражданином, если на территории страны, которая получила запрос, преступник был осужден или оправдан по преступлению, с которым связана выдача, а также если есть достаточные основания полагать, что запрос о выдаче направлен с целью преследования или наказания лица по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или в связи с его политическими убеждениями.

Кроме того, в выдаче преступника может быть отказано, если получившая запрос страна посчитает, что выполнение просьбы нанесет ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам, а также если на территории отправившей запрос страны преступление, с которым связана выдача, наказывается смертной казнью.

Закрепление кадров в системе здравоохранения

В повестку пленарного заседания Госдумы также включен законопроект о закреплении кадров в системе здравоохранения. Документ на рассмотрение палаты парламента внесло правительство РФ в конце августа 2025 года, сегодня депутаты рассмотрят законопроект в первом чтении.

Нововведения предусматривают, что студенты-бюджетники, обучающиеся по медицинским и фармацевтическим образовательным программам, должны будут в свой первый учебный год заключить договоры о целевом обучении при наличии предложений о заключении таких договоров и при соответствии студента требованиям, которые предъявил заказчик. Аналогичное требование предлагается установить в отношении студентов-целевиков, с которыми заказчики отказались заключать договор о целевом обучении.

Законопроект также устанавливает ответственность для студентов и заказчиков за нарушение условий договоров о целевом обучении и за их расторжение. Так, за неисполнение обязанностей по трудоустройству, расторжение договора в одностороннем порядке и за отказ заключать договор о целевом обучении заказчики будут обязаны выплатить компенсацию в размере не менее чем за первый год обучения студента и уплатить штраф в двукратном размере компенсации. Аналогичные компенсацию и штраф должен будет выплатить обучающийся, если он не исполнит установленные договором обязанности или расторгнет его в одностороннем порядке.

Помимо норм об обязательном заключении студентами-бюджетниками контрактов о целевом обучении, законопроект содержит и другие нововведения. Законопроект предусматривает, что в отношении выпускников медицинских и фармацевтических образовательных программ, которые впервые прошли первичную аккредитацию специалиста, в течение трех лет будет осуществляться программа наставничества в сфере здравоохранения. В указанный период выпускники должны будут осуществлять медицинскую или фармацевтическую деятельность в организациях, предоставляющих бесплатную медицинскую помощь. Исключение из этого правила составят выпускники, которые заключили договор о целевом обучении, - они будут работать в медорганизациях, в которые трудоустроятся по договорам.