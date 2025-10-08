Сенатор Кастюкевич: удары по ЗАЭС ничем хорошим для Киева не кончатся

ВСУ играют с огнем, отметил представитель Харьковской области в Совете Федерации

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Киевский режим "играет с огнем", нанося удары по территории Запорожской АЭС, это ничем хорошим для него не кончится. Россия ответит на атаки, когда противник будет ожидать этого меньше всего, заявил ТАСС сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"Россия не раз говорила и предупреждала о том, насколько опасны подобные "заигрывания". Это же говорили киевской хунте и в международных организациях, но они упрямо продолжают провоцировать. Более того, намеренно распространяют ложные сведения об авариях на Запорожской АЭС для политического давления на Россию. Их игры с огнем ничем хорошим не кончатся в первую очередь для них", - сказал он.

Кастюкевич добавил, что Киев зря думает, что за ударами по российской атомной станции ничего не последует. "Слабоумие и отвага в купе с инфантильностью и зависимостью от громких инфоповодов для западных СМИ вряд ли могут считаться хорошими советчиками в конфликте. Но одно дело считать, что Черное море выкопали, и совсем другое - бить по атомному объекту и думать, что за это ничего не будет. Будет, но вот только тогда, когда враг меньше всего станет этого ожидать", - считает сенатор.

Вместе с тем, он подчеркнул, что надо отдать должное специалистам АЭС, которые делают все, чтобы несмотря на провокации Киева ситуация на объекте оставалась штатной и контролируемой.

Запорожская АЭС уже более 14 суток обеспечивается электричеством для собственных нужд за счет аварийных дизель-генераторов, они работают штатно. На резервное питание станцию перевели 23 сентября из-за повреждения последней линии внешнего энергоснабжения 750 кВ "Днепровская" в результате обстрелов ВСУ. С тех пор украинские войска не прекращают удары по району расположения ЗАЭС и поврежденной линии, не давая российским специалистам ее восстановить. 6 октября ЗАЭС и Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. Противник ударил по району пожарной части всего в 1,2 километра от периметра атомной станции.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары украинских боевиков по ЗАЭС являются опасной игрой и открывают возможности для зеркального ответа со стороны России. Глава государства акцентировал, что Россия контролирует ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции и проводит мероприятия по защите объекта.