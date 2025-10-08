ЦИК передал Воробьеву мандат экс-депутата Думы от СРЗП Нилова

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала секретаря президиума центрального совета партии по взаимодействию с институтами гражданского общества депутатом Государственной думы

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ на заседании передала мандат бывшего депутата Госдумы от "Справедливой России - За правду" (СРЗП) Олега Нилова, перешедшего в Счетную палату, секретарю президиума центрального совета партии по взаимодействию с институтами гражданского общества Александру Воробьеву.

"Решение принято", - сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Затем ЦИК зарегистрировал Воробьева депутатом Государственной думы.

В конце сентября Госдума на пленарном заседании досрочно прекратила полномочия депутатов Олега Нилова и Михаила Щапова (КПРФ) в связи с их назначением аудиторами Счетной палаты. Как сообщается на сайте СРЗП, Воробьев занимает должность секретаря президиума центрального совета партии по взаимодействию с институтами гражданского общества.