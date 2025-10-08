Реклама на ТАСС
Рябков пообещал ЕС зеркальный ответ на запрет передвижения дипломатов

Замглавы МИД РФ отметил, что рассуждающие в Евросоюзе об ограничениях на передвижения для российских дипломатов уже не знают, как изгалиться
08:51
обновлено 09:23

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Москва ответит зеркально в случае, если Евросоюз (ЕС) введет ограничения на перемещение российских дипломатов внутри сообщества. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Замминистра подчеркнул, что рассуждающие в Евросоюзе об ограничениях на передвижения для российских дипломатов уже не знают, как изгалиться. "Они уже не знают, как изгалиться, те, кто это вбрасывает и обсуждает. Мы проживем без каких-то их разрешений или запретов. По большому счету, это не имеет никакого отношения к реальной жизни", - сказал он, комментируя информацию в СМИ о том, что страны Евросоюза согласовали ограничения на перемещения российских дипломатов внутри сообщества.

"Они должны понимать, что на каждый шаг будем отвечать зеркально: они введут какие-то ограничения на поездки - мы введем для тех представителей недружественных стран, кто будет в этой акции, если до нее дойдет, участвовать, соответствующие ограничения на поездки здесь", - подчеркнул замминистра.

"Я не понимаю, зачем это нужно, кто от этого выигрывает, - добавил Рябков. - Это просто очередное проявление слепой веры в то, что без их благоволения к нам мы не проживем, что мы должны вымаливать у них какое-то расположение к себе. На фоне того, что происходит, ничего кроме желания отвернуться и поменьше их слушать не возникает".

По данным газеты Financial Times, теперь дипломаты РФ должны уведомлять принимающую сторону для выезда в третьи страны. Предлагаемые правила обяжут, как отмечает FT, дипломатов РФ, работающих в столицах ЕС, "информировать правительства других стран о планах поездок перед пересечением границы принимающей страны". Подобная инициатива, продвигаемая Чехией, является "частью нового [19-го] пакета антироссийских санкций, разрабатываемых Брюсселем". Для принятия пакета требуется единогласная поддержка. Венгрия стала последней страной ЕС, отказавшейся от вето, говорится в публикации. 

