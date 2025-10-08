Рябков рассказал о контактах с США по обмену заключенными

Замглавы МИД РФ заявил о периодических контактах России с американской стороной

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Россия находится в периодических контактах с американской стороной по тематике обмена заключенными, но новой схемы пока нет. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Периодические контакты имеют место, но движение в направлении той или иной новой схемы пока нет", - отметил он.

Рябков также указал, что сторонам "потребуется еще какое-то время для продолжения работы".