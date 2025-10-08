Рябков: РФ не получала официальной реакции США на инициативу по ДСНВ

По словам замглавы МИД РФ, Москва может обойтись без реакции Вашингтона в случае отсутствия у него интереса к инициативе по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Россия не получала официального ответа американской стороны на предложение президента России Владимира Путина о продлении соблюдения ограничений в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Нет, не получали", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы, разумеется, публичный сигнал самого президента США и пресс-секретаря Белого дома, который на ту же тему был сформулирован за несколько дней до этого, тщательно отфиксировали. По большому счету, президент Российской Федерации все приоритеты и все подходы изложил не только непосредственно в своем выступлении перед участниками оперативного совещания с членами Совета безопасности 22 сентября, но и в дальнейшем в ходе своего общения с представителями, которые прибыли на валдайский форум в Сочи", - добавил высокопоставленный дипломат.

По его словам, Москва может обойтись без реакции Вашингтона, в случае отсутствия у США интереса к российской инициативе.

"Смысл такой, что мы это предложили, это протянутая рука. Если им это неинтересно, мы без этого обойдемся", - отметил высокопоставленный дипломат.

"Речь не идет, я подчеркиваю, о предложении продлить договор, - указал Рябков. - Мы ведем речь о том, чтобы в течение года после официального истечения срока действия договора, то есть начиная отсчет этого года с 6 февраля будущего года, придерживаться центральных количественных ограничений, зафиксированных в этом договоре. Но строго при том понимании, то есть при том условии, что Соединенные Штаты Америки в течение этого года не примут мер со своей стороны, которые могут пошатнуть сложившийся паритет и баланс в сфере стратегической стабильности".

"Что это значит? - разъяснил замглавы МИД. - Это значит, что, во-первых, они воздержатся от дестабилизирующих шагов в области наступательных вооружений стратегической дальности и они не будут принимать мер в сфере стратегической ПРО, которые мы можем расценить как попытку негативно повлиять на наш национальный потенциал ядерного сдерживания. Конкретно и более предметно, но не сводя только к этому вопросу всю проблему, но упоминая о ней отдельно, конкретно они не предпримут шагов по выведению на орбиту и размещению в космосе противоракетных систем перехвата".

Отвечая 5 октября на вопрос ТАСС, президент США Дональд Трамп назвал хорошей идеей предложение президента РФ еще год придерживаться количественных ограничений, предусмотренных ДСНВ. Путин сообщил 22 сентября на совещании с Советом безопасности России, что Москва по истечении в будущем феврале срока действия ДСНВ готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, отметил он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.

Продление ДСНВ

Рябков отметил, что речи о продлении ДСНВ не идет.

