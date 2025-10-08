Рябков: РФ не увязывает поставки Киеву Tomahawk и инициативу к США по ДСНВ

Это разные вопросы, указал заместитель министра иностранных дел России

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Россия не связывает вопросы поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk и инициативу к США по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Это разные [вопросы]", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, увязывает ли Москва возможную передачу Tomahawk с предложением по ДСНВ, которое сделал президент России Владимир Путин.