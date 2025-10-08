В ГД внесли пакет законопроектов о борьбе с нелегальными онлайн-казино

Это сделала группа депутатов от "Единой России" во главе с председателем комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Группа депутатов от "Единой России" во главе с председателем комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым внесла на рассмотрение палаты парламента пакет законопроектов о борьбе с нелегальными онлайн-казино.

"Сегодня в Государственную думу вносится пакет законопроектов "Единой России", цель которых - борьба с нелегальным рынком азартных игр", - сказал Метелев журналистам.