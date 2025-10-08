Рябков: импульс саммита на Аляске в пользу украинского урегулирования исчерпан

Заместитель министра иностранных дел России отметил, что к этому привели действия сторонников "войны до последнего украинца"

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Мощный импульс саммита РФ - США в Анкоридже в пользу урегулирования ситуации вокруг Украины оказался в значительной мере исчерпан. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая в Госдуме.

"К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников "войны до последнего украинца", прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан", - сказал замминистра иностранных дел.

"Это результат деструктивной деятельности прежде всего европейцев, о чем мы говорим открыто и прямо", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.