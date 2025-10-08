Депутат Никонов: судьба договоренностей по оружейному плутонию зависит от США

Комитеты по международным делам и по обороне просят поддержать денонсацию, отметил первый зампред думского комитета по международным делам

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Россия может вернуться к рассмотрению соглашения с США об утилизации оружейного плутония, но это зависит от действий американской стороны. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявил первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия").

Депутат напомнил, что президент РФ Владимир Путин на совещании с Советом безопасности заявил, что Москва по истечении в феврале срока действия ДСНВ готова в течение еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Американский лидер Дональд Трамп назвал это предложение "хорошей идеей".

"Будут себя хорошо вести - можем вернуться тогда и к рассмотрению этого соглашения о судьбе оружейного плутония. Пока же комитеты по международным делам и по обороне просят поддержать денонсацию", - сказал Никонов.