Дума денонсировала соглашение с США об утилизации плутония

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании денонсировали межправительственное соглашение с США по утилизации оружейного плутония, который более не используется для оборонных целей.

Законопроект о денонсации в Госдуму внес кабмин РФ. Соглашение было достигнуто в 2000 году и ратифицировано в 2011-м. Оно предусматривает утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ.

Помимо соглашения, предлагается также денонсировать все сопутствующие протоколы. Речь идет о документах, которые регулируют вопросы финансирования и гражданской ответственности за ущерб, а также фиксируют договоренности об утилизации попадающего под действие соглашения плутония путем облучения в ядерных реакторах.

Как отмечается в пояснительной записке, действие соглашения и протоколов уже было приостановлено указом президента РФ и отдельным федеральным законом из-за американских санкций, принятия США закона о поддержке Украины, расширения НАТО на Восток и наращивания военного присутствия США в странах Восточной Европы. Причиной приостановки действия документов также стало намерение США изменить порядок утилизации плутония без согласия России.

Указанный российский закон предполагал, что плутоний из РФ, попадающий под действие соглашения, останется вне ядерных программ, а самое соглашение будет возобновлено, как только США выполнят условия России - в том числе отменят санкции и закон о поддержке Украины, компенсируют понесенный РФ ущерб и сократят военную инфраструктуру в странах НАТО, которые присоединились к альянсу после 1 сентября 2000 года.

В сопроводительных материалах подчеркивается, что американская сторона не выполнила ни одно условие. Более того, США предприняли новые антироссийские шаги, "коренным образом меняющие стратегический баланс, сложившийся на момент заключения соглашения, и создающие дополнительные угрозы стратегической стабильности". В связи с этим соглашение и сопутствующие протоколы предлагается окончательно денонсировать.