Эксперт Юрченко: ВСУ понесли серьезные потери при освобождении Нововасильевского

Депутат законодательного собрания Запорожской области подчеркнул, что власти региона готовы оказать любую посильную помощь жителям освобожденных населенных пунктов

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. При освобождении российской армией населенного пункта Нововасильевское в Запорожской области Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери в живой силе. Об этом рассказал ТАСС депутат законодательного собрания региона, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

"Согласно данным, которые поступили мне, ВСУ при отступлении из Нововасильевского понесли серьезные потери в живой силе. Как говорил наш главнокомандующий Владимир Путин, сейчас противник отступает по всему фронту и Запорожская область не исключение", - сказал Юрченко.

Депутат подчеркнул, что власти региона готовы оказать любую посильную помощь жителям освобожденных населенных пунктов.