Мирошник: Киев собирается использовать Tomahawk для атак по гражданским целям
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Киев в случае передачи ему американских ракет Tomahawk будет использовать их для атак по гражданским целям. Об этом написал в Telegram-канале посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Последние несколько суток к дронным ударам по гражданским объектам, нацисты добавляют ракетные. На фоне требований [Владимира] Зеленского "выдать им Tomahawk" удары ракетами по жилью выглядят очень симптоматичными. Видимо, Киев именно так отвечает на вопрос [президента США Дональда] Трампа, по каким целям ВСУ намерены применять ракеты! Ответ очевиден - по гражданским", - заявил дипломат.
Он также рассказал о четырехлетней девочке, пострадавшей от ракетного удара ВСУ по Белгородской области. "Ракетный удар ВСУ нанесли по селу Мощеное Грайворонского округа. В результате попадания боеприпаса в частный дом пострадали двое взрослых и ребенок", - сообщил Мирошник.
Как утверждал 6 октября Трамп, комментируя вопрос о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву, он не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. При этом американский лидер сообщил, что фактически принял решение о возможности передачи Tomahawk Киеву, но не пояснил, в чем оно заключается.
Президент России Владимир Путин 2 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что "применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". 5 октября он подчеркнул, что возможное решение Вашингтона о поставках Киеву Tomahawk приведет к разрушению позитивных тенденций в отношениях РФ и США.