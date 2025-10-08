Мирошник: Киев собирается использовать Tomahawk для атак по гражданским целям

На фоне требований Владимира Зеленского выдать Украине Tomahawk удары ракетами по жилью выглядят очень симптоматичными, отметил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима

Редакция сайта ТАСС

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Киев в случае передачи ему американских ракет Tomahawk будет использовать их для атак по гражданским целям. Об этом написал в Telegram-канале посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Последние несколько суток к дронным ударам по гражданским объектам, нацисты добавляют ракетные. На фоне требований [Владимира] Зеленского "выдать им Tomahawk" удары ракетами по жилью выглядят очень симптоматичными. Видимо, Киев именно так отвечает на вопрос [президента США Дональда] Трампа, по каким целям ВСУ намерены применять ракеты! Ответ очевиден - по гражданским", - заявил дипломат.

Он также рассказал о четырехлетней девочке, пострадавшей от ракетного удара ВСУ по Белгородской области. "Ракетный удар ВСУ нанесли по селу Мощеное Грайворонского округа. В результате попадания боеприпаса в частный дом пострадали двое взрослых и ребенок", - сообщил Мирошник.

Как утверждал 6 октября Трамп, комментируя вопрос о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву, он не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. При этом американский лидер сообщил, что фактически принял решение о возможности передачи Tomahawk Киеву, но не пояснил, в чем оно заключается.

Президент России Владимир Путин 2 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что "применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". 5 октября он подчеркнул, что возможное решение Вашингтона о поставках Киеву Tomahawk приведет к разрушению позитивных тенденций в отношениях РФ и США.