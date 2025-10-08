Рябков: "кладбище" соглашений по контролю над вооружениями полнится

Причина этого в деструктивной линии США, считает заместитель министра иностранных дел России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Причина неуклонного пополнения "кладбища соглашений" по контролю над вооружениями кроется в деструктивной линии США. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Кладбище соглашений в сфере контроля над вооружениями полнится, - отметил он. - Причина этого в деструктивной линии США, которые с начала 2000-х годов, со времен президента Буша - младшего, отбросили те принципы, идеи и подходы, которые на протяжении нескольких десятилетий лежали в основе обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности".

Коснувшись вопроса о денонсации договора с США по утилизации излишков оружейного плутония, замглавы МИД РФ указал на то, что американцы не вняли призывам российской стороны разработать обоюдоприемлемую схему утилизации плутония.

"Соответственно, мы пришли к моменту, когда и этот документ тоже остался в прошлом, стал достоянием истории, - констатировал Рябков. - Соглашение за соглашением становятся жертвами этого американского курса, а мы сегодня решением депутатов Государственной думы, которые приняли соответствующий федеральный закон, подлежащий теперь одобрению Советом Федерации, лишь констатируем факт, подводим черту под тем периодом, который ознаменовался хорошими результатами и который, в общем-то, обеспечивал предсказуемость в этой сфере".

РФ не поступится своими интересами

Замглавы МИД РФ выразил надежду на то, что "международная общественность и специалисты в сфере контроля над вооружениями в своих работах, в осмыслении происходящего сделают надлежащие выводы и кладбище соглашений не будет расширяться дальше, хотя ничто не гарантировано: все в этой области зависит от той линии, которую будут дальше проводить США".

"Своими интересами безопасности мы ни в коем случае поступаться не будем", - подчеркнул Рябков.