Рябков: РФ призывает США тысячекратно продумать последствия передачи ВСУ Tomahawk

Любые угрозы в адрес Москвы не принесут недругам результата, заявил замглавы МИД России

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Москва призывает Вашингтон тысячекратно подумать над последствиями передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы призываем американскую сторону тысячекратно продумать последствия, с которыми такой шаг может быть связан. И мы подчеркиваем при этом, что любые угрозы в наш адрес, любые попытки шантажа не принесут искомого нашим недругам результата. И те цели, которые определил президент, верховный главнокомандующий [Владимир Путин], в любом случае будут достигаться", - отметил замминистра, комментируя перспективы поставок указанных ракет Киеву.

Как утверждал 6 октября президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву, он не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. При этом американский лидер сообщил, что фактически принял решение о возможности передачи Tomahawk Киеву, но не пояснил, в чем оно заключается.

Президент России Владимир Путин 2 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что "применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". 5 октября он подчеркнул, что возможное решение Вашингтона о поставках Киеву Tomahawk приведет к разрушению позитивных тенденций в отношениях РФ и США.