Рябков: договоренности о месте консультаций с США по раздражителям пока нет
10:25
обновлено 10:40
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Договоренности о месте проведения российско-американских переговоров по устранению раздражителей в отношениях двух стран пока нет, стороны находятся в постоянном контакте по этому вопросу. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Нет договоренности на этот счет. Я склонен предположить, что мы вначале будем договариваться о конкретной дате, а потом о месте. Пока еще до этого не дошло. Мы находимся, по сути дела, если не в ежедневном, то в регулярном и частом контакте с коллегами на эту тему тоже", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.