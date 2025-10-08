Рябков: договоренности о месте консультаций с США по раздражителям пока нет

Замглавы МИД РФ предположил, что вначале стороны будут договариваться о конкретной дате, а потом о месте

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Договоренности о месте проведения российско-американских переговоров по устранению раздражителей в отношениях двух стран пока нет, стороны находятся в постоянном контакте по этому вопросу. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Нет договоренности на этот счет. Я склонен предположить, что мы вначале будем договариваться о конкретной дате, а потом о месте. Пока еще до этого не дошло. Мы находимся, по сути дела, если не в ежедневном, то в регулярном и частом контакте с коллегами на эту тему тоже", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.