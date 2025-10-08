Совфед пригласил министра культуры на следующее пленарное заседание

Ольга Любимова, как ожидается, расскажет о роли культуры в достижении национальных целей развития РФ в условиях современных вызовов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Совет Федерации принял решение пригласить министра культуры РФ Ольгу Любимову для выступления в рамках правительственного часа на следующем пленарном заседании.

Любимова, как ожидается, расскажет о роли культуры в достижении национальных целей развития РФ в условиях современных вызовов. Следующее пленарное заседание СФ запланировано на 22 октября.

С предложением о приглашении Любимовой выступил комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре.