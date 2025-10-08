Реклама на ТАСС
Рябков: "здание" российско-американских отношений рушится

Замглавы МИД России заявил, что в этом виноваты американцы
Редакция сайта ТАСС
10:43
обновлено 10:47

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

© МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Здание отношений России и США планомерно рушится, трещины уже дошли до его фундамента, и в этом вина американской стороны, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что "никаких "заводских настроек" в отношениях России и США давно нет".

"У нас есть некое здание отношений, которое пошло трещиной, которое рушится. И виноваты в этом американцы. Сейчас трещины дошли фундамента", - подчеркнул Рябков.

"Я думаю, что разрушать проще, чем строить", - констатировал замглавы МИД.

Он обратил внимание на то, что Россия готова "к строительству, но встречного ответа с американской стороны нет". 

