Мишустин вручает госнаграды работникам российского агропрома

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на площадке Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" вручает государственные награды работникам АПК, передает корреспондент ТАСС.

Лауреатам вручаются медали "За труды по сельскому хозяйству" и Почетная грамота президента Российской Федерации.

В мероприятиях вместе с главой кабмина принимают участие вице-премьер Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Агропромышленная выставка "Золотая осень" - главное деловое событие в сфере АПК России. Мероприятие приурочено ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября. В 2025 году 27-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" проходит в период с 8 по 11 октября. В этом году ее центральной темой является цифровизация аграрного сектора.

Выставка традиционно развернута на площадке Тимирязев Центра. На экспозиции представлены достижения регионов, а также крупнейших производителей удобрений, сельхозтехники, оборудования и других современных решений для АПК, племенных хозяйств и агропредприятий. В зоне "Цифровизация" можно больше узнать о государственных и частных информационных системах, а также различных цифровых решениях для бизнеса, которые помогают автоматизировать процессы и повышать эффективность предприятий.