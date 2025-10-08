Лавров примет участие в заседании российско-арабского форума сотрудничества

Мероприятие пройдет 13 октября в Москве

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в седьмой министерской сессии Российско-арабского форума сотрудничества, которая состоится 13 октября в Москве. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"13 октября в Москве состоится седьмая министерская сессия Российско-арабского форума сотрудничества с участием главы российского внешнеполитического ведомства. Ожидается прибытие на форум генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) и глав внешнеполитических ведомств ряда арабских стран. В рамках заседания будет проведен обстоятельный обмен мнениями о положении дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на наиболее актуальные региональные и международные проблемы, включая обострившуюся ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, обстановку в Сирии, Ливии, Йемене", - проинформировала дипломат.

Захарова отметила, что в рамках мероприятия также предполагается обсуждение практических шагов по укреплению всего комплекса отношений между Россией и арабскими странами, в частности в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-образовательной и гуманитарной сферах.

"По итогам работы форума будет принят план действий по реализации принципов, целей и задач российско-арабского сотрудничества на период с 2026 по 2028 годы. Рассчитываем, что предстоящие мероприятия послужат дальнейшему расширению многопрофильного партнерства нашей страны с арабским миром", - подчеркнула она.

"У нас будут еще дополнительные мероприятия в рамках этого события. Мы будем вас о них дополнительно информировать", - добавила дипломат.