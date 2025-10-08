Лавров примет участие в открытии российско-арабского саммита

Мероприятие пройдет 15 октября

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров будет участвовать в церемонии открытия и работе российско-арабского саммита. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров примет участие в церемонии открытия и работе первого российско-арабского саммита. Он состоится 15 октября в Москве", - отметила дипломат.

По ее словам, мероприятие будет проводиться под лозунгом "сотрудничество во имя мира, стабильности и безопасности", которое создает главное направление предстоящих дискуссий, посвященных актуальным вопросам международной, региональной и двусторонней повестки дня.

"Московский саммит - это по-настоящему уникальная для истории российско-арабских отношений встреча лидеров государств в подобном многостороннем формате. И, конечно, мы уверены, что она станет очередным подтверждением высокого уровня нашего сотрудничества и будет способствовать дальнейшему укреплению всестороннего стратегического партнерства в интересах всех сторон и наращиванию взаимодействия в целях урегулирования многочисленных кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Северной Африки", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что лидеры 22 арабских государств приглашены принять участие в работе I Российско-арабского саммита, но окончательный список участников станет ясен 13-14 октября.

ТАСС - официальное фотохост-агентство саммита.