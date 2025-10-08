Вдову генерала Кириллова назначили сенатором от Костромской области

Такое решение было принято на первом заседании нового состава облдумы

Сенатор от законодательной власти Костромской области Светлана Кириллова © Георгий Чернышов/ ТАСС

КОСТРОМА, 8 октября. /ТАСС/. Вдова убитого в 2024 году начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Светлана Кириллова, победившая на выборах в депутаты Костромской областной думы от "Единой России", назначена сенатором от законодательной власти региона. Соответствующее решение принято на первом заседании нового состава облдумы, передает корр. ТАСС.

"Светлана Михайловна Кириллова наделена полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя Костромской областной думы", - сообщил председатель Костромской областной думы Алексей Анохин.

За ее кандидатуру проголосовали 30 зарегистрированных депутатов, еще один воздержался.

В своем выступлении Кириллова поблагодарила депутатов за поддержку, отметив, что намерена работать с парламентариями "единой командой на благо Костромской области".

По словам депутата, выпускника академии РХБЗ Вадима Козырева, Кириллова не понаслышке знает, что такое долг, ответственность, защита национальных интересов. "Избрание Светланы Михайловны является сигналом огромной поддержки наших героев. Появление в Совете Федерации человека с таким опытом - это уверенность в том, что голос участников СВО и их семей на таком высоком уровне будет услышан", - сказал депутат.

Кириллова родилась и выросла в Костроме. Согласно данным на сайте избиркома, она работает главным экспертом отдела управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны РФ. Кириллова занимается общественной и волонтерской деятельностью, является председателем женской общественной организации.