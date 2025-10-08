Захарова: ЕС перечислил Киеву €178 млрд на убийство украинцев
11:58
обновлено 12:14
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) с 2022 года оказал финансовую помощь Киеву на сумму €178 млрд, которые пошли на убийство граждан Украины. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Совокупный объем помощи [Киеву от ЕС] за три года - €178 млрд, которые пошли на убийство граждан в первую очередь Украины. Но на убийство граждан из других стран эти деньги также были задействованы", - отметила дипломат.
При этом, как подчеркнула Захарова, изыскивать новые средства для Украины европейцам становится все сложнее.
"Брать их уже неоткуда, [в Европе] затянули пояса по горло", - добавила она.