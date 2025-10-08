Захарова: ЕС перечислил Киеву €178 млрд на убийство украинцев

Официальный представитель МИД России отметила, что эти деньги также пошли на убийство граждан из других стран

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) с 2022 года оказал финансовую помощь Киеву на сумму €178 млрд, которые пошли на убийство граждан Украины. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Совокупный объем помощи [Киеву от ЕС] за три года - €178 млрд, которые пошли на убийство граждан в первую очередь Украины. Но на убийство граждан из других стран эти деньги также были задействованы", - отметила дипломат.

При этом, как подчеркнула Захарова, изыскивать новые средства для Украины европейцам становится все сложнее.

"Брать их уже неоткуда, [в Европе] затянули пояса по горло", - добавила она.