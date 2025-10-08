Захарова: есть факты поддержки Украиной террористов в Сахаро-Сахельском регионе

По словам официального представителя МИД РФ, есть информация, которая подтверждает сотрудничество Правительства национального единства Ливии с украинцами при организации и сопровождении террористических операций в странах Сахеля, включая Нигер

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Появляется все больше свидетельств поддержки Украиной террористических группировок в Сахаро-Сахельском регионе Африки. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"У киевского режимного терроризма в принципе нет границ, они осваивают все пространства, различные регионы мира, они практикуют террористическую деятельность в разных странах, - сказала дипломат. - Появляются все новые свидетельства поддержки режимом Зеленского террористических группировок Сахаро-Сахельского региона Африки. Силовой блок Правительства национального единства Ливии при посредничестве Великобритании наладил взаимодействие с украинскими боевиками, включающего поставки киевским режимом ударных беспилотников и осуществление инструкторами Главного управления разведки Минобороны Украины тренировочных мероприятий".

По словам Захаровой, имеются факты, которые подтверждают сотрудничество Правительства национального единства Ливии с украинцами при организации и сопровождении террористических операций в странах Сахеля, включая Нигер.

"1 октября полковник суданской военной разведки Фатх аль-Саид сообщил СМИ, что украинские и колумбийские наемники, которые воевали на стороне повстанческих сил быстрого реагирования Судана, понесли большие потери в боях в западной части страны. Известно, что они использовали опять же беспилотники украинского производства, - обратила внимание официальный представитель МИД РФ. - Вся эта абсолютно преступная, аморальная деятельность сопряжена с массовой незаконной продажей ВСУ западных вооружений и боеприпасов. Их наличие у террористических формирований фиксируется в Буркина-Фасо, Демократической Республике Конго, Мали, Нигере, Судане, Сомали, Сирии, Центрально-Африканской Республике, Чаде".

По словам дипломата, хищение поставляемого киевскому режиму вооружения, военной техники производится как на этапе их передачи в войска, так и непосредственно в подразделениях на передовой. "Установленные иностранными спонсорами GPS-трекеры на оружие демонтируются, его пропажа списывается на так называемые боевые потери для дальнейшего вывоза и реализации за рубежом", - сказала Захарова.