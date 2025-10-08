Захарова: РФ в СБ ООН будет продвигать конструктивную объединительную повестку

Официальный представитель МИД России напомнила, что с 1 октября к стране на месяц перешло председательство в Совбезе ООН, на котором "лежит основная ответственность за поддержание международного мира и безопасности"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Россия во время председательства в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) проведет дискуссии по ситуации на Ближнем Востоке и множество других мероприятий. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что Москва будет "продвигать конструктивную объединительную повестку" даже в нынешних сложных условиях.

"Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственная участница международного сообщества по традиции приложит максимум усилий для обеспечения слаженной и оперативной работы Совета Безопасности ООН. И мы настроены продвигать конструктивную объединительную повестку, нацеливать коллег на поиск общих знаменателей при внимательном учете подходов всех заинтересованных стран, как бы тяжело на современном этапе это ни было", - заверила дипломат.

Захарова напомнила, что с 1 октября к России на месяц перешло председательство в Совбезе ООН, на котором "лежит основная ответственность за поддержание международного мира и безопасности".

По ее словам, в течение октября состоятся два центральных мероприятия. "Первое - это открытые дебаты по положению на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос", - сказала официальный представитель МИД, уточнив, что дискуссия пройдет 23 октября и продолжит "серию тематических международных дискуссий в том числе по вопросу продвижения двугосударственного решения палестино-израильского конфликта".

Второе ключевое событие запланировано на 24 октября - День Организации Объединенных Наций, когда предполагаются дебаты "Взгляд в будущее". Дипломат отметила, что намечено рассмотреть "перспективу восстановления роли ООН в качестве центрального координирующего механизма согласования интересов государств-членов, подтвердить императивы в соблюдении принципов Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи".

Среди других запланированных мероприятий Захарова назвала заседания по Боснии и Герцеговине, Гаити, Йемену, Колумбии, Ливану, Ливии, региону Великих озер, Сирии, Сомали, Центрально-Африканской Республике, западно-сахарскому и косовскому урегулированию, сотрудничеству ООН - Афросоюз. "Намечено продление мандатов миссии ООН в Косово, по поддержке в Ливии, проведению референдума в Западной Сахаре и операции "Алтея" в Боснии и Герцеговине, также предстоит принять решение о продлении санкций в отношении Гаити", - перечислила Захарова. Она добавила, что с 15 по 17 октября в Аддис-Абебе пройдут совместные мероприятия Совета Безопасности ООН и Совета мира и безопасности Афросоюза, на которых "предполагается рассмотреть широкий комплекс сюжетов, которые имеют первоочередное значение для Африканского континента, и наметить путь дальнейшего углубления взаимодействия между этими органами".