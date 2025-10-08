Захарова: Брюссель давно уже занимается воровством доходов от российских активов

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "Европейский союз и НАТО живут в перевернутом мире"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Брюссель давно занимается придумыванием новых формул и юридических баз, целью которых является лишь воровство доходов от российских заблокированных активов. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя идеи Еврокомиссии о выплате Россией репараций Украине, дипломат отметила, что "Европейский союз и НАТО живут в перевернутом мире, в то время как Россия находится в реальности".

"И мы давно уже знаем, что Брюссель занимается воровством доходов от заблокированных российских активов, - обратила внимание Захарова. - Они базу подводят разную, придумывают разные формулы. Вот теперь изобрели некую репарацию, а суть одна и та же - начать воровать российские суверенные активы".

Она напомнила, что только за первое полугодие 2025 года Брюссель изъял и перечислил киевскому режиму €10,1 млрд. "В канун саммита в Копенгагене глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении ему [киевскому режиму] в рамках инициативы Группы семи девятого транша макрофинансовой помощи ЕС с выделением кредита на еще €4 млрд, обеспеченных доходами от российских заблокированных средств", - заметила дипломат.

При этом официальный представитель МИД РФ указала, что половина из выделенных средств "предназначена на нужды ВСУ, в частности на закупку беспилотников, которыми убивают детей".