Посол РФ во Франции вручил консульский патент почетному консулу России в Лионе

Алексей Мешков отметил, что Патрис Бланден будет защищать законные права и интересы российских граждан, проживающих в регионе

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Посол России во Франции Алексей Мешков вручил консульский патент и экзекватуру почетному консулу РФ в Лионе Патрису Бландену. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российской дипмиссии.

"Патрис Бланден будет защищать законные права и интересы российских граждан, проживающих в регионе, оказывать им всестороннюю помощь и содействие в рамках своих полномочий", - привела пресс-служба слова Мешкова.

Дипломат также подчеркнул, что "в непростой международной обстановке почетному консулу предстоит способствовать восстановлению двусторонних экономических, гуманитарных и культурных связей между Россией и Францией, а также содействовать расширению контактов между официальными представителями властей двух стран".

Глава дипмиссии отметил высокий профессионализм и богатый опыт экономиста Бландена в сфере международных деловых связей, а также его активное участие в деятельности коммерческого суда Лиона.

В заключение Мешков поздравил Бландена с назначением, выразив уверенность в его успешной деятельности на благо развития российско-французских связей.