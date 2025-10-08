Захарова: Запад становится соучастником преступлений, покрывая атаки Киева на ЗАЭС

Несколько недель назад при обстреле со стороны ВСУ была повреждена высоковольтная линия электропередачи ЗАЭС "Днепропетровская", что привело к прекращению внешнего электроснабжения станции, напомнила официальный представитель МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Страны коллективного Запада, покрывающие террористические акты киевского режима и регулярные атаки ВСУ на Запорожскую АЭС, становятся непосредственными соучастниками преступлений Киева. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На брифинге она отметила, что киевский режим, являясь "настоящей международной террористической ячейкой", продолжает атаковать гражданские объекты России и терроризировать мирное население. Так, МИД РФ регулярно комментирует ситуацию с ударами ВСУ по Запорожской атомной электростанции, обратила внимание дипломат.

Кроме того, напомнила Захарова, несколько недель назад в результате обстрела со стороны ВСУ была повреждена высоковольтная линия электропередачи ЗАЭС "Днепропетровская", что привело к прекращению внешнего электроснабжения станции. "Покрывая подобные террористические акты киевского режима, страны Евросоюза и НАТО не только поощряют Украину к новым нападениям на мирные ядерные объекты, но и становятся их непосредственными соучастниками", - подчеркнула официальный представитель российского дипведомства.