Белоусов: ситуация в Центральной Азии остается сложной

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Стабильность в Центральной Азии, ситуация в которой остается сложной, зависит от сотрудничества России и Таджикистана, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Сегодня от сотрудничества между нашими военными ведомствами зависит очень многое, и прежде всего - стабильность в Центральной Азии. Текущая ситуация остается очень сложной", - сказал Белоусов на переговорах с министром обороны Таджикистана.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что в этих условиях России и Таджикистану предстоит укреплять взаимодействие по всем направлениям. "Это и военное сотрудничество, и обмен опытом, и обучение, и военно-техническое сотрудничество. Все это уже работает в комплексе, нам с вами предстоит это все дальше развивать. И сегодняшняя встреча внесет очень серьезный вклад в это", - добавил министр обороны РФ.