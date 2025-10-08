Лавров: Запад хочет сохранять настороженность арабских стран к Ирану

По словам главы МИД РФ, "британцы всегда славились своим подходом "разделяй и властвуй"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Запад в играх, которые нацелены на сохранение настороженности арабских стран к Ирану.

"Многим хочется сохранять настороженное отношение арабских стран [Персидского] залива по отношению к Ирану. Это игры Запада", - указал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью для проекта "Мосты на Восток".

По словам Лаврова, "британцы всегда славились своим подходом "разделяй и властвуй". "А здесь даже не "разделяй", а "натравливай и властвуй". Печально, что до сих пор колониальные и неоколониальные замашки определяют действия некоторых наших западных коллег", - отметил российский министр.

Глава МИД РФ напомнил о ведущейся подготовке к российско-арабскому саммиту, который пройдет 15 октября. "В последние годы, в том числе при нашем содействии, наметились позитивные подвижки в отношениях между Ираном и арабскими странами", - констатировал он, уточнив, что с рядом государств у Ирана были отношения достаточно давно. "Несколько лет назад договорились с Королевством Саудовская Аравия о нормализации отношений. Это важнейшая страна Персидского залива. Мы это активно приветствовали, потому что уже долгие годы продвигаем концепцию коллективной безопасности в районе Персидского залива, желая, чтобы все прибрежные страны наладили между собой процесс укрепления доверия, развития взаимовыгодных проектов", - подчеркнул Лавров.

Однако, на его взгляд, "многим, наверное, не хочется, чтобы так произошло, чтобы Иран избавлялся от проблем, которые на него "навесили", и требований, чтобы Исламская Республика в одностороннем порядке отказывалась не только от ядерной программы, включая мирную ядерную программу, но и в одностороннем порядке разоружалась".