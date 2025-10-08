Лавров: Россия будет помогать Сирии в достижении единства страны

Глава МИД РФ отметил, что все страны должны быть заинтересованы в единстве республики

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Единство Сирии - это то, в чем должны быть заинтересованы все страны, имеющие влияние на ситуацию в республике, Москва готова оказать Дамаску необходимую помощь. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта "Мосты на Восток", фрагмент размещен на сайте МИД РФ.

"Поэтому единство Сирии - это то, в чем должны быть заинтересованы все страны, имеющие то или иное влияние на ситуацию - на Дамаск, на различные этно-конфессиональные и политические группы в других частях страны, - указал министр. - Традиционные опасения многих заключаются в том, что "взорвется" курдская проблема, потому что если эти "игры" с сирийскими курдами "в автономию, в сепаратизм" выльются во что-то конкретное, то курдская проблема может взорваться во всех других странах региона. Это серьезные риски".

"Со всех точек зрения мы будем помогать нашим сирийским партнерам. Готовы сотрудничать в этих вопросах с другими странами, которые так или иначе продвигают свои интересы в Сирийской Арабской Республике", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ напомнил о категорическом требовании Сирии о невмешательстве в ее внутренние дела. "Большие территории САР находятся под контролем иностранных войск. Не всегда эти войска находятся там по приглашению Дамаска, - указал он. - Особо сложная ситуация сложилась на юге, где Израиль настаивает на создании буферной зоны. Понимаем законную озабоченность Израиля по поводу своей безопасности. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что без этого мир на Ближнем Востоке не будет обеспечен".

По его словам, точно так же надо обеспечить интересы и других игроков - на северо-востоке находятся курды, которых "стала обхаживать еще администрация Джо Байдена и всячески стимулировать их сепаратистские настроения". "Наши турецкие коллеги присутствуют на севере на границе между своей страной и САР. Алавиты (они христиане) тоже подвергаются испытаниям. Не так давно было варварское нападение на церковь", - заметил Лавров.

"Особое значение будет иметь участие руководителя переходного правительства господина Ахмеда аль-Шараа в Первом российско-арабском саммите 15 октября. Думаю, там состоится серьезный разговор", - заключил глава МИД РФ.