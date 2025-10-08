Лавров: Запад старается сорвать любые переговоры США и Ирана

Иранцы по-прежнему готовы вести диалог, отметил глава МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Запад специально делает все, чтобы переговоров Тегерана и Вашингтона не было и чтобы Иран с МАГАТЭ не возобновил нормального сотрудничества, как будто специально провоцируя крупный конфликт. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта "Мосты на Восток", фрагмент размещен на сайте МИД РФ.

Читайте также

Что известно об иранской ядерной программе и основных ядерных объектах страны

"Иранцы по-прежнему готовы вести переговоры. Запад специально делает все, чтобы этих переговоров с Соединенными Штатами не было (хотя к этому иранцы всегда были готовы) и чтобы Иран с МАГАТЭ не возобновил нормального сотрудничества. Как будто они специально провоцируют крупный конфликт. Может быть, кому-то это и надо", - отметил Лавров.

Он назвал сам факт возобновления санкций против Ирана, "которые Запад пытается выдать за состоявшееся правовое действо, - совершенно возмутительной историей". Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что "резолюция, одобрившая Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы, была нарушена не Ираном". "Исламская Республика выполняла ее с 2015 года, когда она только была принята. Потом, в 2019 году, США сказали, что им это не нравится, что они не будут ничего выполнять. А европейцы, которые тоже обязаны были выполнять "плод трудов своих", вместо того, чтобы высказаться принципиально за сохранение этой сделки, стали подыгрывать Вашингтону и убеждать иранцев: мол, хорошо, американцы отказались ее выполнять, но вы не обижайтесь, давайте придумаем еще что-нибудь, здесь уступите", - пересказал ход событий Лавров.

Схема против Ирана

"Это просто подло, не говоря уже о том, что это грубейшим образом нарушает международное право", - уверен российский министр. Он указал, что "Устав ООН требует выполнять все резолюции, а они решили вот так - воспользовались тем положением этой сделки, которое в 2015 году вызывало большие вопросы". "Тогдашний госсекретарь США Джон Керри сказал тогдашнему министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Зарифу (выступал как переговорщик), что, мол, хорошо, что мы все согласовали (а это огромный документ, прописаны технические, юридические, практические детали), и предложил ему все это "продать" в Конгрессе и в Вашингтоне. Поскольку к Тегерану многие в США не испытывают доверия, то чтобы их убедить, запишем, что если вдруг Иран будет что-то нарушать, не выполнять, то тогда автоматически принимается резолюция о возобновлении санкций. И сделать там ничего невозможно", - объяснил глава МИД РФ. По его оценке, была придумана схема, которая однозначно в пользу любого, кто захотел бы вновь возобновить санкции против Ирана".

Лавров убежден, что "иранцы пошли на такую договоренность исключительно по одной причине - они не собирались и не хотели нарушать что бы то ни было". "Поэтому они с чистой совестью, с легким сердцем подписались под этим беспрецедентным инструментом, которым сейчас Запад грубейшим образом злоупотребил, перевернув все с ног на голову, пояснил министр. И заключил: "Наказали страну, которая ничего не нарушала и все выполняла, пока Запад не отошел от сделки".