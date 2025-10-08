Лавров назвал возмутительными попытки возобновления санкций против Ирана

Резолюция, одобрившая Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы, была нарушена не Ираном, напомнил глава МИД РФ

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Попытки возобновления санкций в отношении Ирана возмутительны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта "Мосты на Восток", фрагмент размещен на сайте МИД РФ.

"Сам факт возобновления этих санкций, которые Запад пытается выдать за состоявшееся правовое действо, - совершенно возмутительная история, потому что, напомню, резолюция, одобрившая Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы, была нарушена не Ираном", - подчеркнул министр.