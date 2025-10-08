Лавров: Иран заинтересован в переговорах по его ядерной программе

Исламская республика проявляла гибкость, креативность в своих подходах, стремилась не поддаваться на провокации, отметил глава МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Тегеран заинтересован в возобновлении переговоров по иранской ядерной программе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта "Мосты на Восток", фрагмент размещен на сайте МИД РФ.

Читайте также

Что известно об иранской ядерной программе и основных ядерных объектах страны

Отвечая на вопрос, возможно ли возвращение к полномасштабным переговорам по иранской ядерной программе, глава дипведомства подчеркнул, что "Иран в этом заинтересован".

"Иран все эти месяцы с января, когда на Западе всерьез стали "играть" в возобновление санкций, хотя на это нет никаких законных прав, последовательно выступал за переговоры, проявлял гибкость, креативность в своих подходах, стремился не поддаваться на провокации, потому что Запад постоянно заманивал иранских переговорщиков на какие-то очередные "раунды", где потом достигали какого-то предварительного понимания", - отметил министр.

Как подчеркнул Лавров, все надеялись, что это окончательно поставит точку в разговорах о том, как быть дальше. "Запад потом отказывался от своих предложений, предварительных договоренностей, компромиссов и продолжал действовать методами шантажа, диктата, угроз", - констатировал Лавров.