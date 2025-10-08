Захарова: придет время, когда имена организаторов провокации в Буче станут известны

У них нет информации в поддержку собственной концепции, заявила официальный представитель МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Имена организаторов инсценировки событий в Буче со временем станут известны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на II Международном Симпозиуме "Создавая будущее".

"А с Бучей? То же самое. Они все знают, но у них другой заказ, им за другое платят деньги. Это же не вопрос о том, что у них нет информации. У них нет информации в поддержку собственной концепции, так бы они показали бы хотя бы списки, тех, кто там погиб. Хотя бы могилы показали. Когда речь идет о массовой гибели людей, всегда есть могилы. Есть исторические примеры, - сказала дипломат. - Тот же самый Беслан, когда вы приезжаете во Владикавказ, нет человека, который бы об этом не знал - где находятся могилы детей и их родителей. Все это знают".

"Если для тех, кто рассказывает про якобы трагедию в Буче это такое событие - они бы наверно хоть один раз показали, зачитали бы список этих людей, передали бы через генерального секретаря ООН. Мы как минимум пять раз официально к ним обращались, а уж сколько лично об этом говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров генсекретарю ООН [Антониу Гутерришу] - это бесчисленное количество раз", - продолжила Захарова.

В апреле 2022 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела после украинской провокации в городе Буче Киевской области по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Он отметил, что Минобороны Украины в целях дискредитации военнослужащих РФ и намеренной, заранее спланированной провокации распространило по западным СМИ якобы видеозаписи из Бучи как доказательство массового уничтожения мирных жителей.

Однако известно, в том числе из заявлений главы администрации Бучи от 31 марта 2022 года, что российская армия вышла из населенного пункта еще 30 марта. На видео, которое появилось сразу после выхода российских войск, снятом украинцами и распространенном в социальных сетях, отсутствует информация об убийствах и гибели мирных жителей.

В июле 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что направит генсеку ООН Антониу Гутерришу новый запрос о предоставлении российской стороне имен людей, чьи тела были показаны в СМИ в связи с антироссийской провокацией в Буче под Киевом. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что провокация в Буче была нужна Украине, чтобы объяснить отказ от договоренностей с РФ, несмотря на то, что прежде в ходе переговоров стороны сумели достичь обоюдовыгодных решений. По его словам, решение об отказе от переговоров было сделано по указке западных кураторов, в том числе Великобритании.